Германия подготовила оперативный план на случай войны с Россией

Издания Bild и Der Spiegel цитируют высокопоставленных чиновников вооружённых сил ФРГ.Bild и Der Spiegel сообщили о том, что бундесвер разработал "Оперативный план Германия" (OPLAN DEU) на случай возможного возникновения военного конфликта с Россией.