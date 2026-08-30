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Царьград

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Дмитрий Песков: Европа формирует оборонную идентичность без США

Дмитрий Песков: Европа формирует оборонную идентичность без США

Европа, потеряв экономическую защиту США, создает свою оборонную идентичность. Это требует больших затрат, и для увеличения оборонного бюджета европейским странам необходимо представить Россию как угрозу, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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