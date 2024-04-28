Авербух призвал реформировать «раковую опухоль спорта» WADA

К работе агентства накопилось слишком много вопросов.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Постановщик и хореограф Илья Авербух резко раскритиковал работу Всемирного антидопингового агентства (WADA) за двойные стандарты и предложил кардинально реформировать эту организацию.
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