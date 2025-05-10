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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран считает, что Педри должен получить «Золотой мяч»: «Уровень, который он демонстрирует, – что-то из ряда вон выходящее. Мы еще не видели его лучшую версию»

Ферран считает, что Педри должен получить «Золотой мяч»: «Уровень, который он демонстрирует, – что-то из ряда вон выходящее. Мы еще не видели его лучшую версию»

– Педри теперь выступает метрономом команды, задавая ритм игры.  – Что ж, я не удивлен, потому что никогда не сомневался в нем.

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