Чемпион Европы по тяжелой атлетике из Украины погиб на фронте

В ВСУ спортсмен вступил в 2022 году.фото: president.gov.ua--> Украинский тяжёлоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко скончался в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
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