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Сафонов об отмене стыка с Польшей: «Очень неприятно. У всех было желание сыграть»

Матвей Сафонов высказался об отмене стыкового матча отбора ЧМ-2022 с Польшей. Вратарь сборной России поделился мнением во время сбора национальной команды.

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