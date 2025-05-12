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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гладышев о «Динамо» при Гусеве: «Стало больше дисциплины, в обороне не играем один в один, как при Личке»

Гладышев о «Динамо» при Гусеве: «Стало больше дисциплины, в обороне не играем один в один, как при Личке»

Форвард бело-голубых выразил мнение после матча Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). — За счет чего обыграли «Спартак»? — Думаю, за счет тактики.

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