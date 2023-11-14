ЦТАК: российская делегация во главе с Козловым прибыла в КНДР

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и КНДР, сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии