ЦТАК: российская делегация во главе с Козловым прибыла в КНДР

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и КНДР, сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).