Ту-214Р в специальной военной операции на Украине: не прошло и года

Примерно семь месяцев назад, когда специальная военная операция (СВО) на Украине только началась, и мы все были воодушевлены её достижениями и надеждой на скорую победу, автором настоящей статьи был опубликован материал «Спецоперация России на Украине: развеять туман войны».