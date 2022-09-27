Ту-214Р в специальной военной операции на Украине: не прошло и года

Ту-214Р в специальной военной операции на Украине: не прошло и года

Примерно семь месяцев назад, когда специальная военная операция (СВО) на Украине только началась, и мы все были воодушевлены её достижениями и надеждой на скорую победу, автором настоящей статьи был опубликован материал «Спецоперация России на Украине: развеять туман войны».

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