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Дегтярев: намерен опираться на майские указы Путина на посту главы Минспорта

Дегтярев: намерен опираться на майские указы Путина на посту главы Минспорта

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Михаил Дегтярев на посту главы Минспорта намерен опираться на реализацию майских указов российского лидера Владимира Путина, а также работать по вопросу укрепления здоровья граждан.

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