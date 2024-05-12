Дегтярев: намерен опираться на майские указы Путина на посту главы Минспорта

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Михаил Дегтярев на посту главы Минспорта намерен опираться на реализацию майских указов российского лидера Владимира Путина, а также работать по вопросу укрепления здоровья граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии