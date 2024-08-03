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Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США

Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США

Президент РФ Владимир Путин впервые лично встретил в аэропорту «Внуково» освобожденных россиян Пик «холодной войны 2.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Героя  и должны  так встречать.
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9 час.
Надежда
Встреча была очень душевной и за нее не жалко даже ста таких никчемных яшкиных-какашкиных)
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8 час.
Eduard
Лично я вообще не верю в обвинения в США,а значит они честные люди!
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3 час.

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