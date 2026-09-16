Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Музыка Победы»

26 сентября в Москве пройдет музыкальная акция «Музыка Победы», приуроченная к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
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