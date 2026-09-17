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Царьград

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Sveriges Radio: взрыв в Карлсборге ранил семь человек

Sveriges Radio: взрыв в Карлсборге ранил семь человек

На военном полигоне в Швеции, близ города Карлсборг, произошёл взрыв после 16:00. Пострадали семь человек, включая военнослужащих.

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