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«Брентфорд» арендовал форварда «Эвертона» Мопе на сезон

«Брентфорд» арендовал форварда «Эвертона» Мопе на сезон

27-летний форвард «Эвертона» перешел в «Брентфорд» в аренду на один сезон. В дальнейшем возможен выкуп футболиста.

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