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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» лидирует в Лиге 1 после 5 туров с 13 очками, «ПСЖ» идет 6-м с 8 баллами. «Марсель» в зоне вылета после 4 поражений подряд

После 5 стартовых туров чемпионата Франции в таблице единолично лидирует « Монако », набравший 13 очков.

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