Как сделать правителей лимитрофов верными союзниками России

А Кудасов

Перегиб - это плохо. Недогиб, это наше сегодня - совсем не лучше. Середина невозможна, ибо наши олигархи, влияющие на всё в стране, имеют и там свои хитрожопые интересы. Бедный ..., знаете кто. И Брежнева держали в кресле правителя до последнего вздоха. Власть всё равно была не у него.