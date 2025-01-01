Виктор Анисимов Давно не является секретом то что лимитрофы образовавшиеся после распада СССР нагло и в ультимативной форме то и дело предъявляют России разного рода претензии.
Как сделать правителей лимитрофов верными союзниками России
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В
Валерий
Что интересно, что после атомной бомбардировки США Японии тоько улучшились отношения. М.Б. в этом заложен смысл дружбы?
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
-Есть хорошая поговорка:"Ссышь- значит уважаешь"......
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12 час.
А Кудасов
Перегиб - это плохо. Недогиб, это наше сегодня - совсем не лучше. Середина невозможна, ибо наши олигархи, влияющие на всё в стране, имеют и там свои хитрожопые интересы. Бедный ..., знаете кто. И Брежнева держали в кресле правителя до последнего вздоха. Власть всё равно была не у него.
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11 час.
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