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Конгрессмен Тернер: США должны ответить, если силы КНДР появятся на Украине

Конгрессмен Тернер: США должны ответить, если силы КНДР появятся на Украине

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Вашингтон должен рассмотреть возможность прямых военных действий против Северной Кореи, в случае появления северокорейских военных на территории Украины, передает РИА Новости.

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