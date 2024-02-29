Как делают крадник. Основные виды крадников

Ленивых людей очень много и при этом без отягощений в виде морали. По их мнению, зачем тратить время и силы на достижение чего-либо, если это можно украсть? Крадут буквально ВСЁ: красоту, здоровье, деньги, энергию, удачу, счастливую долю и т.