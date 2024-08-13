Политика как он...
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Политика как она есть

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В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников

В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) засекли и уничтожили большое количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Воронежской области.

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