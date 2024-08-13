В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) засекли и уничтожили большое количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии