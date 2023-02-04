Первый выпущенный электровнедорожник Hummer ушёл с молотка

Концерн General Motors практикует продажу первых экземпляров своих новых моделей с аукциона — за возможность приобрести автомобиль с VIN-кодом 001 энтузиасты готовы заплатить сумму, кратно превышающую цену аналогичной машины в открытой продаже.
Концерн General Motors практикует продажу первых экземпляров своих новых моделей с аукциона — за возможность приобрести автомобиль с VIN-кодом 001 энтузиасты готовы заплатить сумму, кратно превышающую цену аналогичной машины в открытой продаже.
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