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Климатологи прогнозируют появление на Земле «блуждающего вечного урагана»

Климатологи прогнозируют появление на Земле «блуждающего вечного урагана»

Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что в результате изменения климата на Земле может появиться вечный ураган, подобный Большому красному пятну на Юпитере.

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