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В Брянске в образовательном учреждении произошла стрельба

В Брянске в образовательном учреждении произошла стрельба

В Брянске в школе произошло ЧП, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС. Собеседник агентства в оперативных службах рассказал, что инцидент случился в гимназии №5, а данные о пострадавших выясняются.

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