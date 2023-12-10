«Бавария» и «МЮ» разгромлены, яркая победа «Спартака», «Ливерпуль» – лидер АПЛ, Малинин выиграл финал Гран-при и другие новости

Лена Мисько

Проект Сочи закрывается? Очень странно. ))) и как же теперь страна без Колизея? ) бедненький Бородин - примет ли его родной зенит обратно )) как он там говорил? : Дома мы — достаточно серьезные соперники. Да, есть вопросы по выездным играм. Но дома мы играем от ножа для наших болельщиков. ))) болтун