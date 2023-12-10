«Бавария» и «МЮ» разгромлены, яркая победа «Спартака», «Ливерпуль» – лидер АПЛ, Малинин выиграл финал Гран-при и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (3:0) в 18-м туре Мир РПЛ, «Зенит» справился с «Пари НН» (1:0), «Ахмат» и «Ростов» голов не забили (0:0).
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