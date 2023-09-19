В Ереване протестующие армяне заблокировали российское посольство, нормальная работа невозможна

A Andrey Все это последствия слабости России начиная с 80 х годов прошлого века! А уж 90 е годы позор российской государственности, к сожаление сегодняшниее положение дел это необратимые последствия! К стати неспособность побед на СВО, последствие развала армии...Во главе армии прораб-партаппаратчик.

FAKE Латыш А чего хоть армяшки требуют от посольства РФ? Чё не бегут к посольству сша????