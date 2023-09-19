В пресс-службе диппредставительства России в Армении сообщили о том, что в армянской столице митингующие устроили беспорядки у нашего посольства, сорвав тем самым его нормальное функционирование.
В Ереване протестующие армяне заблокировали российское посольство, нормальная работа невозможна
Комментарии
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Andrey
Все это последствия слабости России начиная с 80 х годов прошлого века! А уж 90 е годы позор российской государственности, к сожаление сегодняшниее положение дел это необратимые последствия! К стати неспособность побед на СВО, последствие развала армии...Во главе армии прораб-партаппаратчик.
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12 час.
FAKE Латыш
А чего хоть армяшки требуют от посольства РФ? Чё не бегут к посольству сша????
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9 час.
Лариса Астах
Армяшки хотят, чтобы русские за них погибали, а они будут дома кофе пить. И российские армяни молчат. Удобно, однако
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7 час.
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