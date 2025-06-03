В МИД РФ объяснили, зачем Киев устраивает теракты в России

Начальник! Если ты не вернёшь СМЕРШ и смертную казнь, грош тебе цена, как руководителю нашей страны.

ВУ

Варлам Устрялов

Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.