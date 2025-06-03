В МИД РФ объяснили, зачем Киев устраивает теракты в России

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Варлам Устрялов
Начальник! Если ты не вернёшь СМЕРШ и смертную казнь, грош тебе цена, как руководителю нашей страны.
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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3 час.
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