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Царьград

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Продавщица испортила 704 лотерейных билета и получила срок

Продавщица испортила 704 лотерейных билета и получила срок

Жительницу Мошковского района Новосибирской области приговорили к году условного срока за то, что она повредила 704 лотерейных билета, проверяя их на наличие выигрыша, и нанесла ущерб на 250 870 рублей.

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