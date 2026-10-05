Продавщица испортила 704 лотерейных билета и получила срок

Жительницу Мошковского района Новосибирской области приговорили к году условного срока за то, что она повредила 704 лотерейных билета, проверяя их на наличие выигрыша, и нанесла ущерб на 250 870 рублей.
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