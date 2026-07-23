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СахПресс

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Летний комфорт? Синоптики рассказали о погоде в Сахалинской области 24 июля

Летний комфорт? Синоптики рассказали о погоде в Сахалинской области 24 июля

В пятницу, 24 июля, в Сахалинской области сохранится спокойная погода. Существенных осадков не ожидается, однако на восточном побережье острова и местами на Курилах возможен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.

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