Летний комфорт? Синоптики рассказали о погоде в Сахалинской области 24 июля

В пятницу, 24 июля, в Сахалинской области сохранится спокойная погода. Существенных осадков не ожидается, однако на восточном побережье острова и местами на Курилах возможен туман, сообщили в региональном гидрометцентре.
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