Коршуновский ГОК отмечает 60-летний юбилей

ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в группу «Мечел») отмечает 60-летие с начала эксплуатации. 31 марта 1965 года Государственная комиссия по приёмке объектов приняла в эксплуатацию пусковой комплекс первой очереди Коршуновского горно-обогатительного комбината.