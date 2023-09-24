Про русский империализм и смешного канцлера

Шольц: Путин хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию соседа. В связи с этим возникают следующие вопросы: 1) Объединение ГДР и ФРГ - это тоже был империалистический план немцев? 2) Расширение НАТО на восток - империалистический план или этодругое? 3) Более 730 американских военных по всему миру - это империализм или продвижение демократии? 4) Бомбардировки Югославии, Ирака, Ливии, Сирии - это империализм или защита угнетённых? 5) Скупка по дешёвке природных ресурсов в своих бывших колониях, а также финансовая кабала для них - это империализм или забота о развивающихся станах? 6) Поддержка цветных революция во всём мире и сосросятские организации почти в каждой стране - это империализм или забота о правах человека? 7) Заявление о том, что Запад "Дивный сад", а весь остальной мир - "Дикие джунгли" - это проявление империализма и расизма, или форма заботы об остальном мире? 8) Ущемление прав русских по признаку национальности и гражданства - это империалистический фашизм или норма для демократии? 9) Поставки оружия на Украину и утилизация её населения - это махровый империализм или проявление западного миролюбия? Так что, Хер Шольц, сначала выньте из собственного глазика брёвнышо величиной с секвойю, прежде чем искать мнимые соринки в глазу российском! Россия возвращает свои исконные территории, и приводит в нормальное состояние часть русского народа, которую вы, херы и джентльмены, превратили в бесоподобную вырусь.