В Якутии гражданка из ДНР стала участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нерюнгринскому району в торжественной обстановке вручили гражданке, прибывшей из Донецкой Народной Республики свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.