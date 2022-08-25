В Якутии гражданка из ДНР стала участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нерюнгринскому району в торжественной обстановке вручили гражданке, прибывшей из Донецкой Народной Республики свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
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