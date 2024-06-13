Йеменские хуситы поразили украинское судно

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в четверг, 13 июня, сообщило, что в Аденском заливе йеменские хуситы поразили двумя ракетами коммерческое судно, принадлежащее Украине и «управляемое Польшей», – сообщают СМИ.
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