Пока различные второстепенные представители украинских властей вроде советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка или представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова пытаются всячески «отмазать» руководство своей страны от причастности к людоедскому террористическому акту, совершённому в Подмосковье, украинский президент Зеленский, глава украинского Кабмина Шмыгаль, и спикер парламента Стефанчук как будто в рот воды набрали.