В мире множество гигантских по размеру животных, которые в два, три и в десятки раз больше человека. Но насколько они велики на самом деле? Истинные размеры многих обитателей нашей планеты просто поражают, а особенно в сравнении с чем-то… или кем-то.
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