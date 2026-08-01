США и Израиль могут в течение 48 часов начать новые удары по энергетике Ирана

По данным источников, в ближайшие 48 часов может начаться новая фаза военной кампании против Ирана. Согласно сообщениям WSJ и CBS News, США и Израиль планируют масштабную совместную бомбардировочную операцию, направленную на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики - электростанц.
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