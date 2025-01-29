ИИ-платформа ai16z сменила название на ElizaOS на фоне путаницы с a16z

По словам основателя Шо Уолтерса, Ai16z объявила о своем ребрендинге на ElizaOS. Это изменение призвано укрепить сотрудничество с ключевыми игроками отрасли, поскольку предыдущее название привлекло внимание из-за сходства с венчурной фирмой Andreessen Horowitz, что привело к официальному запросу на корректировку названия.