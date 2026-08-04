Hornet, которого ещё нет: чем грозит „роевая“ модернизация украинских ударных БПЛА БПЛА Hornet на земле после воздействия средств ПВОВесной этого года украинские .
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Hornet, которого ещё нет: чем грозит „роевая“ модернизация украинских ударных БПЛА БПЛА Hornet на земле после воздействия средств ПВОВесной этого года украинские .
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