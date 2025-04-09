Доминиканский певец Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба в Санто-Доминго

Рубби Перес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rubbyperezoficial Доминиканские спасатели извлекли из-под обломков разрушенного ночного клуба в Санто-Доминго тело известного музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который находился на сцене в момент обрушения крыши.