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Выпускники с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджет из-за олимпиадников

Выпускники с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить на бюджет из-за олимпиадников

Из‑за льгот для победителей олимпиад даже 300+ баллов не хватает для зачисления в топовые вузы Выпускники, показавшие отличные результаты на ЕГЭ, сталкиваются с трудностями при поступлении на бюджетные места в ведущие университеты страны.

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