Рядовой Первухин из Новосибирской области дезертировал из зоны СВО

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Первухину. Военнослужащий, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 8 июня 2023 года самовольно оставил расположенные в ДНР позиции войсковой части, к которой был прикомандирован на период проведения специальной военной операции.