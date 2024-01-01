Рядовой Первухин из Новосибирской области дезертировал из зоны СВО

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Первухину. Военнослужащий, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 8 июня 2023 года самовольно оставил расположенные в ДНР позиции войсковой части, к которой был прикомандирован на период проведения специальной военной операции.
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