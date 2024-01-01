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Вечерний Новосибирск

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Рядовой Первухин из Новосибирской области дезертировал из зоны СВО

Рядовой Первухин из Новосибирской области дезертировал из зоны СВО

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Первухину. Военнослужащий, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 8 июня 2023 года самовольно оставил расположенные в ДНР позиции войсковой части, к которой был прикомандирован на период проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Трус ещё не раз себя проявит
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8 час.
Галина Друзина
Предал раз, веры нет никакой, предаст ещё не один раз.
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8 час.
СР
Сергей Ручкин
Временно уклонился???
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7 час.

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