Двое учащихся Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ из Екатеринбурга завоевали золотые медали II Международной олимпиады по физике имени Ахмада аль-Фергани, которая состоялась в Самарканде (Узбекистан).
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