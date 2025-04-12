Украинская афера, в которой участвуют европейские страны, подходит к концу. Армии киевского режима осталось существовать несколько месяцев, заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард в беседе с изданием Stratpol.
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