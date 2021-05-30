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"Головная боль" НАТО: зачем РФ перебросила в Сирию бомбардировщики

Старт двигателей, проверка систем, пробежка и отрыв от полосы. Под крылом российского бомбардировщика - Средиземное море.

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Оzzи О О
У автора крышу сносит , то о бомбардировщиках пишет , потом о ракетоносцах , для него наверно это одно и тоже ,
Александр
Автор всё правильно пишет, этот самолёт может так же нести очень мощные ракеты специально разработанные для борьбы с кораблями,, а так же крылатые ракеты, его ещё называют "убийцей авианосцев", читал что такая ракета проделывает в борту дыру в 22кв. метра...!?!

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