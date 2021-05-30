"Головная боль" НАТО: зачем РФ перебросила в Сирию бомбардировщики

СпутникПолитика"Головная боль" НАТО: зачем РФ перебросила в Сирию бомбардировщикиСтарт двигателей, проверка систем, пробежка и отрыв от полосы. Под крылом российского бомбардировщика - Средиземное море.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОzzи О ОУ автора крышу сносит , то о бомбардировщиках пишет , потом о ракетоносцах , для него наверно это одно и тоже ,АлександрАвтор всё правильно пишет, этот самолёт может так же нести очень мощные ракеты специально разработанные для борьбы с кораблями,, а так же крылатые ракеты, его ещё называют "убийцей авианосцев", читал что такая ракета проделывает в борту дыру в 22кв. метра...!?!Комментировать
Свежие комментарии