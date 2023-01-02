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Первое поражение «ПСЖ», неудачи «Челси» и «Тоттенхэма», Винисиус подвергся расизму, победа Клэбо, гол Головина и другие новости утра

Первое поражение «ПСЖ», неудачи «Челси» и «Тоттенхэма», Винисиус подвергся расизму, победа Клэбо, гол Головина и другие новости утра

1. В АПЛ «Челси» внезапно не смог обыграть «Ноттингем Форест» (1:1). У «синих», идущих 8-ми в чемпионате, лишь 1 победа в 7 последних матчах лиги.

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