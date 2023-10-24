"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы Итальянскому писателю и поэту эпохи раннего Возрождения Джованни Бокаччо принадлежат очень меткие слова: "Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой".
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