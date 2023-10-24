Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой"

"Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой"

"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы Итальянскому писателю и поэту эпохи раннего Возрождения Джованни Бокаччо принадлежат очень меткие слова: "Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой".

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