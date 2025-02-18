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Число пострадавших в перевернувшемся самолете в аэропорту Торонто увеличилось до 18

Число пострадавших в перевернувшемся самолете в аэропорту Торонто увеличилось до 18

В результате крушения пассажирского самолета американской авиакомпании Delta в международном аэропорту Пирсон в Торонто (Канаде) пострадали как минимум 18 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой авиаперевозчика.

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