Почему старушка Европа бьётся в конвульсиях?

Интеллектуальное вырождение косит пострашнее чумы Как пишет Foreign Policy, вице-президент США Джей Ди Вэнс «выступил с резкой критикой иммиграции и предполагаемой цензуры на потрясённой Мюнхенской конференции по безопасности».
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