Театр абсурда
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Театр абсурда

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Назвать настоящих виновников кишка тонка? Про то, как нам нагло врут Скабеева, Попов, Норкин и другие известные телеведущие

Назвать настоящих виновников кишка тонка? Про то, как нам нагло врут Скабеева, Попов, Норкин и другие известные телеведущие

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-то не согласится с тем, что телеведущие общественно-политических передач, которые сегодня как конвейер штампует наше телевидение, очень эрудированные и грамотные люди.

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