Политик Барака: лишь аморальные люди поддерживают США после конфликта с Россией

Только морально испорченные или наивные люди могут продолжать поддерживать «коллективный Запад» после действий западных стран по отношению к России, Палестине и Афганистану, написал на своей странице в социальной сети (бывший Twitter) американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
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