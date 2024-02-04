Обманувший старховые компании на 600 миллионов долларов и притворявшийся Маркусом Смартом мошенник приговорен к 12 годам тюрьмы

Специалист по выставлению счетов за медицинские услуги был приговорен к 12 годам тюрьмы после того, как его признали виновным в масштабной схеме страхового мошенничества, в которой он выдавал себя за игрока НБА Маркуса Смарта, адвоката и сотрудника НФЛ и других пациентов, требуя от компаний выплат за процедуры, которых на самом деле не было, сообщили в прокуратуре.