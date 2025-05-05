Стартовал прием заявок на региональный конкурс «Экспортер года»

Центр поддержки экспорта Смоленской области приглашает малые и средние предприятия региона принять участие в конкурсе, который выявляет лучших экспортеров несырьевых неэнергетических товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии